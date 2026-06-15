Поддержку получат еще две категории воронежских ветеранов СВО

Они смогут получать технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, машины с ручным управлением, а также средства адаптации жилья. Кроме того, ветераны будут участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях, сообщили в воронежском отделении фонда «Защитники Отечества».