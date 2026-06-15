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Поддержку получат еще две категории воронежских ветеранов СВО

Инвалиды будут обеспечены протезами, одеждой и авто с ручным управлением.

Усилили государстподдержку участников СВО. Еще две категории воронежских ветеранов боевых действий получат, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, поддержку в рамках работы фонда «Защитники Отечества».

К ним относятся действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения на СВО, но приняли решение остаться служить, а также ветераны боевых действий, получившие инвалидность в ходе выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территориях России, прилегающих к районам проведения СВО.

Они смогут получать технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, машины с ручным управлением, а также средства адаптации жилья. Кроме того, ветераны будут участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях, сообщили в воронежском отделении фонда «Защитники Отечества».