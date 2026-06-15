На Красноярск надвигаются ливни и грозы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Завтра в городе ожидаются сильные дожди и грозы.
В связи с ухудшением погоды жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Во время грозы не стоит находиться у линий электропередачи, металлических заборов и других конструкций. Опасно также укрываться под одиноко стоящими деревьями, находиться на открытой местности и возвышенностях.
Кроме того, спасатели напоминают, что в непогоду запрещено купаться в водоемах, рыбачить и выходить на воду на лодках.
Дома рекомендуется держаться подальше от окон и по возможности отключить телевизоры, радиоприемники и другие электроприборы.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112, напоминают в мэрии.