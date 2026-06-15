На Красноярск надвигаются ливни и грозы

В связи с ухудшением погоды жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Во время грозы не стоит находиться у линий электропередачи, металлических заборов и других конструкций. Опасно также укрываться под одиноко стоящими деревьями, находиться на открытой местности и возвышенностях.