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На Красноярск надвигаются ливни и грозы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Завтра в городе ожидаются сильные дожди и грозы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Завтра в городе ожидаются сильные дожди и грозы.

В связи с ухудшением погоды жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Во время грозы не стоит находиться у линий электропередачи, металлических заборов и других конструкций. Опасно также укрываться под одиноко стоящими деревьями, находиться на открытой местности и возвышенностях.

Кроме того, спасатели напоминают, что в непогоду запрещено купаться в водоемах, рыбачить и выходить на воду на лодках.

Дома рекомендуется держаться подальше от окон и по возможности отключить телевизоры, радиоприемники и другие электроприборы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб — 112, напоминают в мэрии.