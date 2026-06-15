Дачникам в Самаре упростят оформление прав на общее имущество в СНТ

В мае в правительство России внесли законопроект, который упростит механизм оформления прав на общее имущество в СНТ. Об этом сообщает Росреестр Самарской области. Если закон примут, это повлияет на жизнь всех россиян, в том числе самарцев.
«Также этот законопроект будет способствовать сокращению временных и финансовых затрат садоводов, устранению административных барьеров», — отметила и.о. руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.
Согласно инициативе, право долевой собственности будет возникать сразу после постановки на учет объекта, а проводить собрания и собирать подписи больше не потребуется. Для каждого участника СНТ долю будут рассчитывать в соответствии с площадью его земельного участка.