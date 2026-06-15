В Прикамье упорядочат правила использования региональной интеллектуальной собственности

Основным положением законопроекта является дифференцированный подход к вопросам отчуждения прав на результаты интеллектуальной деятельности и их предоставления на основании лицензионного договора. В частности, предлагается отчуждать права по результатам торгов, а предоставлять права на использование интеллектуальной собственности — через заключение лицензионных договоров.