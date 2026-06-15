В Воронежской области выбрали лучшие бригады скорой медицинской помощи

В соревнованиях приняли участие работники Воронежской городской станции скорой медицинской помощи и отделений СМП районных больниц. Команды демонстрировали навыки в решении сложных заданий по оказанию помощи при падении с высоты, анафилактическом шоке, реанимации беременной женщины и судорогах у грудного ребёнка с развитием аспирационного синдрома и острой дыхательной недостаточностью на фоне инфекционного заболевания.