В Хабаровске 68-летнюю женщину задержали за грабёж приезжего из Петербурга

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемую в уличном грабеже в отношении приезжего из Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратился житель Санкт-Петербурга, который сообщил о хищении 25 тысяч рублей. Как установили сотрудники отдела полиции № 6, на улице Воронежской к мужчине подошла незнакомка и попросила денег на еду.
Потерпевший достал кошелёк и начал отсчитывать небольшую сумму. В этот момент в разговор вмешалась ещё одна женщина, якобы случайная прохожая. Пока мужчина отвлёкся, просившая помощь гражданка выхватила из его рук пачку купюр и скрылась.
Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 68-летняя жительница Железнодорожного района. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих веществ.
Похищенные деньги хабаровчанка успела потратить, однако в ходе следственных действий полностью возместила причинённый ущерб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). На время расследования в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.