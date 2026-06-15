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В Хабаровске 68-летнюю женщину задержали за грабёж приезжего из Петербурга

Женщина попросила у прохожего денег на еду и выхватила пачку купюр.

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемую в уличном грабеже в отношении приезжего из Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратился житель Санкт-Петербурга, который сообщил о хищении 25 тысяч рублей. Как установили сотрудники отдела полиции № 6, на улице Воронежской к мужчине подошла незнакомка и попросила денег на еду.

Потерпевший достал кошелёк и начал отсчитывать небольшую сумму. В этот момент в разговор вмешалась ещё одна женщина, якобы случайная прохожая. Пока мужчина отвлёкся, просившая помощь гражданка выхватила из его рук пачку купюр и скрылась.

Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 68-летняя жительница Железнодорожного района. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих веществ.

Похищенные деньги хабаровчанка успела потратить, однако в ходе следственных действий полностью возместила причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж»). На время расследования в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.