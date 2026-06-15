Волгоградцам напомнили о «подводных камнях» любого бизнеса

— Принимая необдуманное решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или директора по предложению малознакомого человека, гражданин рискует стать соучастником мошенников, — также предупреждают в УФНС. — Формальные предприниматели и директора зачастую вовлекаются в финансовые схемы по созданию фиктивного бизнеса, обналичиванию денежных средств через специально открытые счета и другие противоправные действия, за которые предусмотрена налоговая, административная и даже уголовная ответственность. В связи с чем рекомендуем представителям компаний и предпринимателям проявлять должную осмотрительность и тщательно проверять надежность своих контрагентов.