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На захоронение непогребенных останков погибших при защите Отечества выделяют 550 тысяч

Финансирование рассчитано на 2026 год.

В Багратионовском и Ладушкинском округах планируют провести мероприятия по захоронению непогребенных останков погибших при защите Отечества в Калининградской области. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика для организации и проведения захоронения готовится министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. На работы выделяют 550 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.