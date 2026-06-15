На захоронение непогребенных останков погибших при защите Отечества выделяют 550 тысяч

В Багратионовском и Ладушкинском округах планируют провести мероприятия по захоронению непогребенных останков погибших при защите Отечества в Калининградской области. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
К поиску подрядчика для организации и проведения захоронения готовится министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. На работы выделяют 550 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.