На захоронение непогребенных останков погибших при защите Отечества выделяют 550 тысяч

К поиску подрядчика для организации и проведения захоронения готовится министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. На работы выделяют 550 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.