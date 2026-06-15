«Самостоятельно ты с этой бедой не справишься»: о чём говорят бывшие наркоманы

Как и Владимиру, учеба в школе давалась Анастасии легко. «У меня хорошо шли иностранные языки, литература, я побеждала в различных конкурсах и вообще была большая молодец, — вспоминает она. — Но вместе с тем я всегда понимала, что со мной что-то не так. Мне казалось, что я отличалась от других. У меня не было близких друзей, только приятели. По сути, я была очень одинока. Может, это сыграло свою роль в том, что я пристрастилась к алкоголю, а потом и к наркотикам, а может, то, что я стала рано ощущать себя взрослой. У меня младший брат, родители работали много, следить за ним было некому. Приходилось этим заниматься в основном мне. И я думала: “Раз на мне так много обязанностей, значит, я большая. И расслабляться могу как большая. И покурить мне можно, и даже выпить”.