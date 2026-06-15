Ортопеды и травматологи обсудили лечение травм на конференции в Хабаровске

В Хабаровске прошла международная юбилейная научно практическая конференция «Травматология и ортопедия Дальнего Востока: интеграция образования, науки и практики», посвящённая 25 летию кафедры травматологии и ортопедии с курсом военно полевой хирургии. Цель мероприятия — выработать решения для повышения качества и доступности специализированной помощи пациентам с травмами опорно двигательной системы, что соответствует нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.