Детективы от автора «Гарри Поттера» будут маркировать в России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Книги из детективного цикла «Корморан Страйк», написанные автором «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 178 пунктов. Среди изданий, требующих маркировки, оказались несколько книг из цикла «Корморан Страйк» автора Роберта Гэлбрейта — под таким псевдонимом пишет детективы Джоан Роулинг, автор известной серии книг о Гарри Поттере. Из восьми книг детективного цикла четыре истории — «Зов Кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» подлежат маркировке.
Кроме того, в перечень вошли фантастический роман английского писателя Стивена Фрая «Как творить историю», книга главреда «Литературной газеты» Максима Замшева и роман «Влюбленная ведьма» самого издаваемого автора художественной литературы в России по итогам 2024 и 2025 годов Анны Джейн.
Ранее под действие закона уже попали книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.