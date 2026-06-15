Детективы от автора «Гарри Поттера» будут маркировать в России

В перечень включены уже более 2,5 тысяч наименований книг: в понедельник он пополнился на 178 пунктов. Среди изданий, требующих маркировки, оказались несколько книг из цикла «Корморан Страйк» автора Роберта Гэлбрейта — под таким псевдонимом пишет детективы Джоан Роулинг, автор известной серии книг о Гарри Поттере. Из восьми книг детективного цикла четыре истории — «Зов Кукушки», «На службе зла», «Дурная кровь» и «Смертельная белизна» подлежат маркировке.