Шантажисты угрожали нижегородскому 9-класснику распространением его интимных фото

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, свои личные снимки мальчик 2010 года рождения отправил по просьбе в чате знакомств. Получив интимные фотографии, злоумышленники стали запугивать школьника. Не желая исполнения угроз, ребенок перевел вымогателям деньги.