Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шантажисты угрожали нижегородскому 9-класснику распространением его интимных фото

Школьник заплатил вымогателям 5 тысяч рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский девятиклассник стал жертвой вымогателей. Опасаясь, что его интимные фото станут достоянием общественности, он заплатил шантажистам 5 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, свои личные снимки мальчик 2010 года рождения отправил по просьбе в чате знакомств. Получив интимные фотографии, злоумышленники стали запугивать школьника. Не желая исполнения угроз, ребенок перевел вымогателям деньги.

На защиту девятиклассника встала его мать. Женщина написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вымогателям может грозить до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что интернет-пользователю придется заплатить штраф за буллинг нижегородского врача.