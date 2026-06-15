Шантажисты угрожали нижегородскому 9-класснику распространением его интимных фото

Нижегородский девятиклассник стал жертвой вымогателей. Опасаясь, что его интимные фото станут достоянием общественности, он заплатил шантажистам 5 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, свои личные снимки мальчик 2010 года рождения отправил по просьбе в чате знакомств. Получив интимные фотографии, злоумышленники стали запугивать школьника. Не желая исполнения угроз, ребенок перевел вымогателям деньги.
На защиту девятиклассника встала его мать. Женщина написала заявление в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Вымогателям может грозить до 4 лет лишения свободы.
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