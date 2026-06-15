На голодный желудок нельзя? Пять главных опасностей летнего кваса

Многие воспринимают квас не просто как газировку, а как полезный, «живой» продукт. Но так ли он безопасен для повседневного употребления? По словам нутрициолога и диетолога Виктории Костровой, этот напиток требует внимательного отношения к себе. Дело в том, что «квас натурального брожения и сладкий промышленный напиток — это не одно и то же». Более того, в некоторых магазинных вариантах «количество сахара сопоставимо со сладкой газировкой». В беседе c aif.ru эксперт ответила на главные вопросы о народном напитке.
Может ли квас навредить желудку, если пить его каждый день или натощак?
«Квас многим кажется безобидным летним напитком, — предупреждает Кострова, — но при некоторых состояниях ЖКТ он может усиливать неприятные симптомы». Как отмечает диетолог, регулярное употребление на голодный желудок — это прямая дорога к изжоге и тяжести. Особенно сильно рискуют люди с гастритом, рефлюксом или просто чувствительным желудком. Следовательно, если вы не хотите испортить себе утро, лучше пить квас не вместо воды, а исключительно после еды или вместе с приемом пищи.
Чем опасен бочковой квас из уличной цистерны для обычного человека?
Бочка у дома до сих пор вызывает у многих доверие благодаря ассоциации с «натуральным вкусом». Как поясняет нутрициолог, «сам по себе такой формат не представляет опасности», поскольку основной риск связан не с цистерной, а с человеческим фактором. Обычный покупатель не может проверить, как часто промывают кран, соблюдается ли температурный режим. Иными словами, опасность кроется в антисанитарии точки розлива, а не в самом способе хранения.
Почему после кваса у многих раздувает живот, и когда это становится проблемой?
Вздутие после стакана кваса — это одна из самых частых жалоб, с которой сталкивается специалист. По словам Костровой, причина кроется в «сочетании газа, продуктов брожения и сахаров, которые активно ферментируются в кишечнике». Важно, что квас в этом плане не исключение из правил: любые газировки могут усиливать дискомфорт у людей с чувствительным ЖКТ. «Если после таких напитков регулярно появляются вздутие, урчание или тяжесть, — предостерегает диетолог, — это уже повод сократить объем напитка или временно отказаться от него».
Может ли квас поднять сахар у диабетика или испортить фигуру?
Диетолог видит корень зла не в самом продукте, а в его количестве. «В жару люди легко выпивают литр или больше, воспринимая квас как альтернативу воде», — сетует она. Однако такой подход способен заметно повысить общую калорийность рациона. По ее заверению, напиток действительно может влиять на уровень глюкозы, что критично для диабетиков. Тем не менее, эксперт делает важную оговорку: «Для большинства здоровых людей один стакан кваса время от времени — нормальный объем», а вот постоянное употребление в больших количествах, по мнению диетолога, уже сложно назвать полезной привычкой.
Стоит ли давать квас детям, и с какого возраста?
«Я не рекомендую делать квас постоянным напитком для ребенка», — заявляет Кострова. Поскольку это продукт брожения, содержащий агрессивные кислоты и сахар, знакомство с ним стоит отложить. Лучше не торопиться и предложить квас ребенку не раньше 5−6 лет. При этом, по словам диетолога, начинать нужно с малых доз, внимательно наблюдая за реакцией пищеварения.