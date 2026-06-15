На голодный желудок нельзя? Пять главных опасностей летнего кваса

Диетолог видит корень зла не в самом продукте, а в его количестве. «В жару люди легко выпивают литр или больше, воспринимая квас как альтернативу воде», — сетует она. Однако такой подход способен заметно повысить общую калорийность рациона. По ее заверению, напиток действительно может влиять на уровень глюкозы, что критично для диабетиков. Тем не менее, эксперт делает важную оговорку: «Для большинства здоровых людей один стакан кваса время от времени — нормальный объем», а вот постоянное употребление в больших количествах, по мнению диетолога, уже сложно назвать полезной привычкой.