Майнинг-ферма в Берёзовке украла электричества на 20 млн рублей

По версии следствия, в 2023 году 37-летний предприниматель арендовал склады на производственной базе в Берёзовке, чтобы организовать майнинг-ферму. Однако счета за электричество росли вместе с добычей криптовалюты. Тогда в дело вступил 42-летний начальник плавучего дока АО «Енисейское речное пароходство». Он помог организовать схему, при которой потребление электроэнергии на бумаге стало выглядеть значительно меньше реального.