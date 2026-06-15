Майнинг-ферма в Берёзовке украла электричества на 20 млн рублей

В Берёзовке предпринимателя и начальника плавдока осудят за хищение электроэнергии на 20 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в 2023 году 37-летний предприниматель арендовал склады на производственной базе в Берёзовке, чтобы организовать майнинг-ферму. Однако счета за электричество росли вместе с добычей криптовалюты. Тогда в дело вступил 42-летний начальник плавучего дока АО «Енисейское речное пароходство». Он помог организовать схему, при которой потребление электроэнергии на бумаге стало выглядеть значительно меньше реального.
Мужчина подписал документы о вводе в эксплуатацию прибора учёта с изменённой конструкцией. Один из участников схемы позже рассказал, что к счётчику прилагался специальный пульт, позволявший переключать режимы работы — от обычного учёта до «экономичного».
Получив такой «энергетический тариф», арендатор разместил 75 майнинговых установок. Схема действовала почти два года (2023−2025). Ущерб от безучётного потребления электроэнергии превысил 20 миллионов рублей.
Прокуратура утвердила обвинение: владельцу фермы — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), его помощнику — по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество). Сотрудник Берёзовского РЭС, получивший взятку в 2 миллиона рублей за молчание, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Начальник плавдока вину не признаёт, заявляя, что лишь выполнял поручения владельца базы и не знал о масштабах схемы. Дело рассмотрит Берёзовский районный суд.
Ранее мы сообщали, что криптоферма сгорела из-за проводки в Красноярском крае.