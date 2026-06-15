В Красноярск привезут мощи Матроны Московской

19 июня в Красноярск из Тульской епархии прибудет ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.
До 26 июня святыня будет находиться в Благовещенском женском монастыре (ул. 9 Января, 30), где к ней смогут приложиться все желающие.
«Все дни пребывания святыни в женском монастыре будут совершаться молебны два раза в день — в 11:00 после Божественной литургии и в 16:00 перед вечерним богослужением», — рассказали в Красноярской епархии.
Отметим, православные христиане верят, что Матрона Московская помогает всем. Считается, что к ней можно обращаться с просьбами в самых разных жизненных ситуациях, когда нужна поддержка, утешение или помощь в решении проблем.
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