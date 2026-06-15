Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск привезут мощи Матроны Московской

19 июня в Красноярск прибудет ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.

19 июня в Красноярск из Тульской епархии прибудет ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской.

До 26 июня святыня будет находиться в Благовещенском женском монастыре (​ул. 9 Января, 30), где к ней смогут приложиться все желающие.

«Все дни пребывания святыни в женском монастыре будут совершаться молебны два раза в день — в 11:00 после Божественной литургии и в 16:00 перед вечерним богослужением», — рассказали в Красноярской епархии.

Отметим, православные христиане верят, что Матрона Московская помогает всем. Считается, что к ней можно обращаться с просьбами в самых разных жизненных ситуациях, когда нужна поддержка, утешение или помощь в решении проблем.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.