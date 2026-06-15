В Воронеже выставили «спонтанные» работы ректора Суриковского института

Картины, офорты и шелкограммы народного художника РФ Анатолия Любавина представили в проекте «Ускользающая красота» в рамках XV Платоновского фестиваля. Увидеть эти работы, по-разному раскрывающие образ женщины, можно бесплатно в зале на улице Кирова до 28 июня.
Любавин — вице-президент Российской академии художеств и ректор московского академического института имени В. Сурикова — известен прежде всего как график. В Воронеж привезли листы из нескольких серий, посвященных отношениям художника и модели, сельской и дачной жизни. Дополняют ряд сочные живописные полотна. В центре всех произведений, если не композиционно, то сюжетно, женщины: эмоциональные, переменчивые и непостижимые.
— Мне живопись Анатолия Александровича очень нравится — это то, что я могу ответственно сказать. Менее ответственно поясню — почему. С одной стороны, она содержит так называемую деформацию образа, без которой невозможно современное искусство. С другой стороны, эта деформация не разрушает сам образ. Эта удивительная гармония редка в современном изобразительном искусстве, — отметил на вернисаже писатель, лауреат Платоновской премии — 2026 Евгений Водолазкин.
Коллеги-художники обратили внимание на то, что в творчестве Любавина сочетается самобытность и опора на классику, а цвета его живописи напоминают о колорите русской иконы.
— Выставка сложилась спонтанно. Большинство работ создано в дороге: в электричке, в залах ожидания на вокзале или в аэропорту… Иногда набрасываешь что-то, как писатель в записной книжке. Помните рукописи Пушкина с рисунками на полях и поверх текста? В такой эскизности есть особая энергия, энергия ошибок и находок. И мне хотелось, чтобы этой живой энергией было насыщено выставочное пространство. Название подборке дала известная кинокартина Бернардо Бертолуччи. «Ускользающая красота» — она как звук, который непонятно откуда приходит и непонятно куда исчезает. В изобразительном искусстве, как в поэзии, важно найти «звук» красоты, — пояснил Анатолий Любавин.
С воронежской землей его связывает многолетнее участие в пленэрах. За последние десять лет художники объехали всю область в рамках сотрудничества с местным народным музеем Сергея Есенина. Картины, созданные в этих поездках, приобретались в коллекцию этого учреждения.
— Любавин — человек широкой души, щедрый. Он свои работы только дарил. Москва у нас ассоциируется с чем-то другим, но Анатолий Александрович — ни копейки не взял! — отметил создатель музея, меценат Владимир Бубнов.