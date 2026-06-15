В Воронеже выставили «спонтанные» работы ректора Суриковского института

— Выставка сложилась спонтанно. Большинство работ создано в дороге: в электричке, в залах ожидания на вокзале или в аэропорту… Иногда набрасываешь что-то, как писатель в записной книжке. Помните рукописи Пушкина с рисунками на полях и поверх текста? В такой эскизности есть особая энергия, энергия ошибок и находок. И мне хотелось, чтобы этой живой энергией было насыщено выставочное пространство. Название подборке дала известная кинокартина Бернардо Бертолуччи. «Ускользающая красота» — она как звук, который непонятно откуда приходит и непонятно куда исчезает. В изобразительном искусстве, как в поэзии, важно найти «звук» красоты, — пояснил Анатолий Любавин.