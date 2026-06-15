В природных парках Волгоградской области состоялись экотурниры

Экотурниры ко Дню охраны окружающей среды проходили в природных парках Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Например, в парке «Усть-Медведицкий» 60 воспитанников летнего лагеря Серафимовичской спортивной школы приняли участие в турнире «Будущее планеты зависит от нас». Они соревновались в разгадывании ребусов, решении задач по экологии и обсуждали реальные проблемы.
В парке «Нижнехоперский» турнир «Будущее Земли зависит от тебя» объединил старшеклассников Кумылженской средней школы № 1. Участники прошли шесть туров: от блиц-опроса до командной игры «Экологический буксир». В завершение для ребят организовали экскурсию по станице Букановской с посещением музея казачьего природопользования. В парке «Щербаковский» специалисты провели игру со студентами Камышинского индустриально-педагогического колледжа имени А. П. Маресьева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.