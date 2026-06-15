Черепахи, крокодилы, жирафы: дни каких животных отмечают в июне

Конец весны — начало лета — это пик биологической активности у большинства животных. В июне отмечают сразу несколько праздников в честь животных: черепах, крокодилов и жирафов. О ближайших датах, отмеченных в календаре природы, рассказали в соцсетях парка «Роев ручей». 16 июня — день черепах. Всемирный день черепахи был учреждён в 2000 году, чтобы привлечь внимание к проблеме гибели рептилий из-за соседства с человеком. В конце весны — начале лета у этих рептилий начинается сезон размножения и откладки яиц. В этот период самки черепах легко становятся добычей для браконьеров и собак. 17 июня — день крокодилов. Международный день крокодила призван напомнить, что многие виды этих рептилий находятся на грани исчезновения. Брачный сезон у них приходится на весну, а откладка яиц — на начало лета. В период гнездования и откладки яиц самки крокодилов становятся уязвимыми для браконьеров. 21 июня — день жирафов. Этот праздник совпадает с днем летнего солнцестояния, самым длинным световым днем в году. Кроме того, в начале лета у жирафов рождаются детёныши, и самки становятся наиболее уязвимыми для хищников. У природы свой календарь, и человек просто подстроил под него даты экологических праздников: когда животные наиболее уязвимы и заметны — тогда о них и напоминают, — отметили в «Роевом ручье».