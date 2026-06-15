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В Перми жильцы дома сами убирают упавшую из-за сильного ветра крышу

Часть конструкции свисает над подъездом.

Жильцы дома на улице Дедюкина, 7 самостоятельно убирают обломки упавшей крыши, рассказали корреспонденту perm.aif.ru.

Инцидент случился 14 июня. Кровля общежития не выдержала сильного ветра и сорвалась вниз. Как отметили в городской администрации, дом был построен в 1971 году.

«Сначала поднялся ветер, сильный дождь был. Потом правую часть крыши унесло на другую сторону, за дом. Подумали, что лес падает или деревья валятся, а глянули в окно, там, оказывается, крыша улетела», — поделилась одна из жительниц с корреспондентом perm.aif.ru.

Также женщина рассказала, что если пройдут проливные дожди, то скорее всего верхние этажи затопит, так как, по её словам, вместе с крышей вырвало вентиляционные блоки.

Другая жительница дома сообщила, что упавшие обломки крыши жильцы дома разбирают самостоятельно.

«Приезжали чиновники, посмотрели, что-то записали и уехали. Люди сами всё разбирают. Нас собралось четыре человека, вот обломки оттаскиваем», — поделилась женщина.

Также жители общежития выражают опасения, что может упасть вниз нависший кусок крыши. Кроме того, сама крыша находится в свободном доступе, каждый желающий может на неё забраться.

«Другая часть просто так свисает, а у нас тут дети ходят. Она в любой момент упасть может», — предполагают жильцы.

Напомним, 15 июня пройдёт заседание КЧС, на котором примут решение о восстановлении крыши. Место, куда упали фрагменты кровли, ограждено. По данным мэрии, безопасности жителей ничего не угрожает.