Известь разъела? Эксперт Раилко сказал, почему не могут найти Усольцевых

«Если бы пропавшие упали в щель между камней — а глубина там может быть до пяти метров — как мы предполагали изначально, запах разлагающихся при плюсовой температуре тел привлёк бы и животных, и людей, — рассказывает Юрий Раилко. — Собаки и поисковики уже почувствовали бы его, а если бы их опередил медведь — оставил бы фрагменты одежды. При такой плотности поиска уже нашли бы следы. Значит, это не несчастный случай. Остаётся две версии: криминал и побег. Я чисто логично мыслю: криминал».