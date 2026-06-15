Известь разъела? Эксперт Раилко сказал, почему не могут найти Усольцевых

Не найдут в тайге до середины июня — значит, искать там же дальше будет бесполезно. Такое предположение ещё в начале месяца выдвинул экс-спасатель и альпинист Юрий Раилко, принимавший участие в прошлогодних поисках Усольцевых на Кутурчинском Белогорье.
Половина июня позади. Корреспондент krsk.aif.ru снова поговорил с экспертом и узнал, почему, если семья трагически погибла в лесу, останки их тел могут не найти даже специально обученные собаки.
Глубоко в яме?
Ни тел, ни одежды. В ходе длившихся с 4 по 9 июня поисков исчезнувших в Манско-Уярском округе Красноярского края Усольцевых нашли только часть палки для скандинавской ходьбы — но и её принадлежность кому-то из членов семьи ещё не установлена.
«Если бы пропавшие упали в щель между камней — а глубина там может быть до пяти метров — как мы предполагали изначально, запах разлагающихся при плюсовой температуре тел привлёк бы и животных, и людей, — рассказывает Юрий Раилко. — Собаки и поисковики уже почувствовали бы его, а если бы их опередил медведь — оставил бы фрагменты одежды. При такой плотности поиска уже нашли бы следы. Значит, это не несчастный случай. Остаётся две версии: криминал и побег. Я чисто логично мыслю: криминал».
Если Усольцевы стали жертвами браконьеров или недоброжелателей, от их тел могли избавиться, не оставив следов, считает бывший спасатель: например, вырыть глубокую яму, сложить в неё убитых без одежды, пересыпать негашеной известью и закопать. Процесс разложения в таком случае ускорится, а найти останки по запаху будет невозможно.
Похожим образом в специальных биотермических ямах (так называемых ямах Беккари) утилизируют трупы животных — и, если рассматривать версию с криминалом, не исключено, что преступники могли позаимствовать технологию и применить её в своих жутких целях.
Поиск виновных — дело не быстрое.
«Для охотника, убивающего зверей, есть ли разница между человеком и животным? Я не верю в это, — говорит Раилко. — Много людей, которые там с оружием ходят. Незаконно занимаются убийством животных, копают золото, рубят лес — есть разные».
Считая криминальную версию одной из наиболее достоверных, экс-альпинист отмечает, что если тела и «прикопали» в тайге, то это место уже скрыла трава, а если вывезли — должны быть свидетели.
«Незнакомый УАЗик привлёк бы внимание местных. Кто-то бы заметил. Ну, а если на вертолёте вывезли — тем более. Криминал, возможно, раскроется, когда выйдут на того, кто владеет информацией, в процессе оперативно-розыскных мероприятий», — говорит эксперт.
Наряду с несчастным случаем криминал является официальной версией пропажи семьи. Со слов сотрудницы пресс-службы Следственного комитета Анастасии Дядечкиной, работа по уголовному делу ведётся постоянно, но, по данным на 15 июня, новых подробностей расследования пока нет.
Отработка криминальной версии, как считает Юрий, дело не быстрое. Нужно опросить всех местных, установить тех, кто имеет огнестрельное оружие, найти судимых и пообщаться с ними — объём работ большой.
«Непростой человек».
Побег, который, по мнению Юрия Раилко, могли предпринять Усольцевы, в число официальных версий не входит. Но этот вариант нельзя сбрасывать со счетов, говорит эксперт.
«Если покопаться в биографии Усольцева, видно, что человек не простой. Почему у него не могло быть больших денег? Могли быть. Почему он не мог не захотеть отсюда уехать? Мог. Загранпаспорта дома оставили? А когда есть деньги, проблема разве сделать новые документы? Сели на вертолёт и через три часа уже в Монголии — граница с этой страной огромная. Оттуда могли разъехаться отдельно: жена с ребёнком и муж с собакой», — говорит Раилко.
Ранее, пресс-секретарь отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что следов Усольцевых на вертолётной площадке, находящейся недалеко от места пропажи семьи, не было обнаружено ни добровольцами, ни правоохранителями, ни спасателями. Тем не менее, версию с побегом за границу неоднократно выдвигали разные эксперты.
Вернутся ли следователи и поисковики на Кутурчинское Белогорье, чтобы продолжать поиски, пока неизвестно: в СК нам сообщили, что данных о дате предполагаемой операции нет.