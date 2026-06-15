Арбитражный суд признал законным привлечение к ответственности пермского владельца опор ЛЭП

ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» не подтвердило обоснованность расходов, включенных в стоимость своих услуг, незаконно установив на них монопольно высокие цены. Пермское УФАС привлекло НПФ «Парма Инжиниринг» к административной ответственности, оштрафовав на 50 тыс. руб., и выдало предписание о необходимости установить экономически обоснованные цены на услуги.