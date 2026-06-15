Блэкаут в Калининградской области и пожар в пятиэтажке: 11 событий, которые обсуждали в длинные выходные

5. Калининградцы пожаловались, что не смогли оформить бесплатные билеты на праздничные концерты ко Дню города на «Ростех Арене» — регистрация оказалась недоступна практически сразу после открытия. В региональном министерстве культуры и туризма пояснили, что в первый день выставили на продажу не все билеты, а только большую партию, которую быстро разобрали. Постепенно билеты будут добавлять. Концерты с 3 по 5 июля, а также семейные активности на прилегающей территории остаются бесплатными.