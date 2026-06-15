В Архангельске 60 человек обучились в «Школе экскурсовода»

Образовательная программа «Школа экскурсовода Архангельской области» объединила 60 человек. Она проходила с 9 по 11 июня по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
В течение трех дней участники изучали основы профессии экскурсовода, знакомились с методиками подготовки экскурсий, учились собирать и обрабатывать информацию для формирования маршрутов. Итогом стала разработка интерактивных экскурсий по молодежному центру для различных возрастных групп.
Специалисты центра развития туризма и культуры региона рассказали слушателям курса о действующих маршрутах, особенностях туристической отрасли и правовых основах экскурсионной деятельности. Также участники изучили опыт развития сельского туризма и современные подходы к разработке и проведению экскурсий. Кроме того, состоялся мастер-класс по созданию экскурсионных маршрутов в городской среде.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.