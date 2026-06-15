Климатолог сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо

Лето, как предполагает специалист, может преподнести сюрпризы. Хоть и прогнозируется, что осадков будет в пределах нормы, но не исключены моменты их долгого отсутствия или же, наоборот, сильные ливни и грозы. И их летом 2026 года может быть больше: