Климатолог сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо

Научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования Национальной академии Ивана Буякова сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль Ниньо. Подробности сообщает sb.by.
Последние три годы для планеты оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений. Беларусь на этом фоне нагревается вдвое быстрее среднемировых показателей. Так, каждые десять лет столбик термометра поднимается на 0,4 градуса.
Общую тенденцию усугубляет надвигающееся природное явление Эль-Ниньо. При нем верхний слой воды в центральной и восточной части Тихого океана аномально теплеет, и, соответственно, тянет за собой климатические сдвиги по всему миру.
— Беларусь находится в умеренных широтах, поэтому влияние Эль Ниньо доходит сюда отголосками, и эффект каждый раз отличается, — отмечает научный сотрудник.
По его словам, лето в республике окажется на 0,5−2 градуса теплее обычного. Среднее значение за сезон прогнозируется на один градус выше нормы. Климатолог добавляет: один месяц может быть прохладным, а второй — аномально теплым:
— Не исключено большее количество очень жарких дней с температурой выше плюс 30. Июнь пока обещает быть комфортным — на 1−2 градуса выше нормы.
Лето, как предполагает специалист, может преподнести сюрпризы. Хоть и прогнозируется, что осадков будет в пределах нормы, но не исключены моменты их долгого отсутствия или же, наоборот, сильные ливни и грозы. И их летом 2026 года может быть больше:
— При условии, что через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, на которых развиваются циклоны. Либо придет влажная неустойчивая воздушная масса — она обычно заходит со стороны Черного или Средиземного моря.
Своего пика Эль-Ниньо, как ожидается, достигнет к ноябрю. Из-за этого на планете станет еще теплее. По словам климатолога, июль в Беларуси считается самым теплым месяцем. Его температура связана с показателем, который отражает перепады температуры поверхностных вод в Северной Атлантике, которые происходят с периодом около 60 лет.
— Так, в 1980 е июльские температуры начали расти, это продолжалось примерно до 2010 го. Затем рост замедлился — пауза продлится приблизительно до 2040 года. После чего потепление снова ускорится — вплоть до 2070 го, — пояснил специалист.