Более 77 тысяч нижегородцев посетили городской фестиваль еды «За одним столом»

На протяжении трех дней гости фестиваля «За одним столом» посетили несколько тематических зон. На главной сцене прошли выступления нижегородских музыкантов, танцоров, театральных проектов. Звездными хэдлайнерами в первые день стала группа «Моральный кодекс», во второй день — группа «Меджикул». В ресторанном дворике свои блюда и продукцию представили известные кафе, рестораны и бары, а также местные фермеры.