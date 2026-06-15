Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 77 тысяч нижегородцев посетили городской фестиваль еды «За одним столом»

Он прошел с 12 по 14 июня в честь празднования Дня России в парке Швейцария.

Источник: Нижегородская правда

Более 77 тысяч человек посетили городской фестиваль еды «За одним столом» в Нижнем Новгороде. Он прошел с 12 по 14 июня в честь празднования Дня России в парке Швейцария.

Большое гастрономическое событие объединило ведущие ресторанные проекты города и специалистов в области индустрии гостеприимства, нижегородских артистов и любителей спорта. В нем приняли участие 25 ресторанных проектов и 15 локальных фермеров.

На протяжении трех дней гости фестиваля «За одним столом» посетили несколько тематических зон. На главной сцене прошли выступления нижегородских музыкантов, танцоров, театральных проектов. Звездными хэдлайнерами в первые день стала группа «Моральный кодекс», во второй день — группа «Меджикул». В ресторанном дворике свои блюда и продукцию представили известные кафе, рестораны и бары, а также местные фермеры.

«Этот фестиваль стал местом встречи всей отрасли — от студентов кулинарных колледжей до владельцев крупнейших ресторанных групп. Такие проекты формируют профессиональное сообщество, создают новые партнерства и делают Нижегородскую область одним из самых интересных гастрономических регионов страны», — подчеркнул директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексей Беляев.

Фестиваль «За одним столом» намерены провести летом 2027 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликована программа фестиваля «Золотая хохлома» в Семенове.