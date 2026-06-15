Растениеводы Красноярского края получат финансовую поддержку на проведение полевых работ

Сельхозтоваропроизводителям также компенсируют затраты на приобретение элитных семян. Отбор заявок начнётся в августе. Поддержка предусмотрена и для тех, кто застраховал посевы. Кроме того, аграрии могут претендовать на субсидии на мелиорацию и на доплаты за застрахованную площадь.