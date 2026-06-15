Растениеводы Красноярского края получат финансовую поддержку на проведение полевых работ

В Красноярском крае 208 сельхозпроизводителей получат из регионального бюджета около 490 млн рублей.
Средства пойдут на выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур, картофеля, овощей открытого грунта, а также масличных (кроме рапса и сои).
«Часть субсидий аграрии получили весной, перед посевной. Сейчас выплаты компенсируют затраты на семена, удобрения, средства защиты растений, ГСМ, зарплату работникам и другие цели», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Сельхозтоваропроизводителям также компенсируют затраты на приобретение элитных семян. Отбор заявок начнётся в августе. Поддержка предусмотрена и для тех, кто застраховал посевы. Кроме того, аграрии могут претендовать на субсидии на мелиорацию и на доплаты за застрахованную площадь.
Всего на данный момент до аграриев края по различным направлениям господдержки доведено 2,2 млрд рублей.