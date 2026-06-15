Проект круглогодичного бегового центра разрабатывают в Нижнем Новгороде

Новый бесплатный беговой центр в Нижнем Новгороде смогут посещать около 150 тысяч человек в год. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на министерство спорта Нижегородской области.
Напомним, что этой осенью около спортивно-развлекательного центра «Горадром» на Гребном канале в Нижнем Новгороде откроют круглогодичный беговой центр для занятий спортом всей семьей. Такие центры появятся более чем в 20 регионах страны по программе Всероссийской федерации легкой атлетики и при поддержке организации «Евразия».
Заниматься бегом смогут как профессионалы, так и новички. Для посетителей будут доступны женская и мужская раздевалки на 64 шкафчика, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, а также площадка для занятий с тренером.
Кроме того, на территории будут установлены специальные дорожки с прорезиненным покрытием, воркаут-зона и место для отдыха. Ежегодно центр смогут посещать около 150 тысяч человек.
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