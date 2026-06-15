Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект круглогодичного бегового центра разрабатывают в Нижнем Новгороде

Он появится в районе спортивно-развлекательного центра «Горадром» на Гребном канале.

Источник: Нижегородская правда

Новый бесплатный беговой центр в Нижнем Новгороде смогут посещать около 150 тысяч человек в год. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на министерство спорта Нижегородской области.

Напомним, что этой осенью около спортивно-развлекательного центра «Горадром» на Гребном канале в Нижнем Новгороде откроют круглогодичный беговой центр для занятий спортом всей семьей. Такие центры появятся более чем в 20 регионах страны по программе Всероссийской федерации легкой атлетики и при поддержке организации «Евразия».

Заниматься бегом смогут как профессионалы, так и новички. Для посетителей будут доступны женская и мужская раздевалки на 64 шкафчика, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, а также площадка для занятий с тренером.

Кроме того, на территории будут установлены специальные дорожки с прорезиненным покрытием, воркаут-зона и место для отдыха. Ежегодно центр смогут посещать около 150 тысяч человек.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что проект строительства спорткомплекса «Торпедо» рассчитают к концу 2026 года.