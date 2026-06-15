Проект круглогодичного бегового центра разрабатывают в Нижнем Новгороде

Напомним, что этой осенью около спортивно-развлекательного центра «Горадром» на Гребном канале в Нижнем Новгороде откроют круглогодичный беговой центр для занятий спортом всей семьей. Такие центры появятся более чем в 20 регионах страны по программе Всероссийской федерации легкой атлетики и при поддержке организации «Евразия».