В нацпарке «Красноярские Столбы» заметили соловья-красношейку — один из символов начала лета

Специалисты отмечают, что в Красноярский край соловьи прилетают поздно, обычно в начале июня. На Столбах можно встретить несколько видов, однако их часто не замечают посетители из-за скрытного образа жизни птиц. Птицы прячутся в густых кустах и траве и редко попадаются на глаза.