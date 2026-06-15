В нацпарке «Красноярские Столбы» заметили соловья-красношейку — один из символов начала лета

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Столбах появился соловей-красношейка. Его считают одним из характерных признаков наступившего лета.
Специалисты отмечают, что в Красноярский край соловьи прилетают поздно, обычно в начале июня. На Столбах можно встретить несколько видов, однако их часто не замечают посетители из-за скрытного образа жизни птиц. Птицы прячутся в густых кустах и траве и редко попадаются на глаза.
В начале июня один из соловьев-красношеек был замечен поющим на ветке пихты, так самец привлекал самку. Пением он обозначает удачное место для гнезда и будущего потомства.
После образования пары птицы совместно выращивают птенцов: самка занимается гнездом, а самец охраняет территорию и поет. Затем оба родителя кормят птенцов насекомыми до их вылета из гнезда.
Орнитологи отмечают, что песню соловья-красношейки можно услышать нечасто — она больше напоминает тихие скрипучие звуки, поэтому ее легко спутать с другими лесными шумами, рассказали в соцсетях нацпарка.