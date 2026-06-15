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В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии

Свою продукцию представят около 30 российских брендов украшений.

Выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» будет проходить 15−16 июля в Екатеринбурге по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в фонде поддержки предпринимательства Свердловской области.

В ходе выставки состоится торгово-закупочная сессия с участием мультибрендовых универмагов украшений России и мира, пленарная дискуссия с экспертами отрасли, биржа контактов и тематические секции. Также будут организованы визиты на производства ювелирных компаний Свердловской области и финал турнира стилистов. Свою продукцию представят около 30 российских брендов украшений.

«Формат индивидуальных презентаций с посещением выставки дает очень хорошие шансы на реальные договоренности. На “Тонкие грани” приезжают байеры, заинтересованные в расширении ассортимента своих магазинов. Для участников-ювелиров — это возможность выйти в новые для себя города и страны, попасть на ведущие маркетплейсы, работающие с ювелиркой, а также на витрины бутиков премиальных изделий», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.