В Екатеринбурге состоится выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии

«Формат индивидуальных презентаций с посещением выставки дает очень хорошие шансы на реальные договоренности. На “Тонкие грани” приезжают байеры, заинтересованные в расширении ассортимента своих магазинов. Для участников-ювелиров — это возможность выйти в новые для себя города и страны, попасть на ведущие маркетплейсы, работающие с ювелиркой, а также на витрины бутиков премиальных изделий», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.