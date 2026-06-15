Два месяца без магнитных бурь прогнозируют в Ростовской области

В частности, в ближайщие три дня, с 15 по 17 июня, вероятность спокойной магнитосферы будет составлять от 39% до 73%. Возможность слабых магнитных возмущений оценивают в 20−35%, а вероятность бурь от уровня G1 и выше в течение двух дней будет составлять лишь 7%, и только в один день показатель достигнет 26%.