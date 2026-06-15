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Два месяца без магнитных бурь прогнозируют в Ростовской области

На Дону в июне и июле не будет вспышек магнитной активности.

Источник: Комсомольская правда

В июне и июле 2026 года магнитных бурь в Ростовской области не будет. Такой вывод можно сделать на основе графических данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В целом специалисты отмечают, что два месяца должны пройти без резких вспышек магнитной активности.

В частности, в ближайщие три дня, с 15 по 17 июня, вероятность спокойной магнитосферы будет составлять от 39% до 73%. Возможность слабых магнитных возмущений оценивают в 20−35%, а вероятность бурь от уровня G1 и выше в течение двух дней будет составлять лишь 7%, и только в один день показатель достигнет 26%.

Напомним, метеозависимым людям при магнитных перепадах рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

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