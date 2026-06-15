Разработана система стимуляции мозга для подавления симптомов болезни Паркинсона

Работу этого стимулятора ученые проверили на пяти добровольцах с болезнью Паркинсона, в чей мозг ранее уже был имплантирован набор электродов для глубинной стимуляции. В рамках этих опытов ученые незаметным для участников эксперимента и их лечащих врачей эпизодически включали и выключали новый управляющий алгоритм и отслеживали то, как на эти перемены реагировали пациенты и их терапевты.