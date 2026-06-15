В Волгоградской области, несмотря на дожди, сев яровых выполнен на 95%

Для того чтобы аграрии смогли не только посадить, но и сберечь поля от болезней, вредителей, бурьяна, а также подготовиться к жатве и новой посевной компании, власти выделили из бюджета поддержку в размере 1,1 млрд рублей. Примерно что такая же сумма будет дополнительно распределена до конца этого года.