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Четыре человека погибли на нижегородских водоемах с 8 по 14 июня

На реках, прудах и озерах региона за неделю произошло 10 ЧП.

Источник: Живем в Нижнем

На неделе с 8 по 14 июня в Нижегородской области утонули четыре человека. Печальной статистикой в этот понедельник поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации чрезвычайного ведомства, за минувшие семь дней в области произошло десять ЧП на воде. Удалось спасти жизни пяти попавших в беду, в том числе двоих детей.

Также в МЧС сообщили, что на минувшей неделе в регионе было зарегистрировано 76 пожаров. Спасателям пришлось эвакуировать 97 нижегородцев.

Напомним, сегодня произошел пожар в ЦРБ Павлова. Работники чрезвычайного ведомства спасли пять человек и эвакуировали еще семь.

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