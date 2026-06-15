Четыре человека погибли на нижегородских водоемах с 8 по 14 июня

На неделе с 8 по 14 июня в Нижегородской области утонули четыре человека. Печальной статистикой в этот понедельник поделились в ГУ МЧС России по региону.
По информации чрезвычайного ведомства, за минувшие семь дней в области произошло десять ЧП на воде. Удалось спасти жизни пяти попавших в беду, в том числе двоих детей.
Также в МЧС сообщили, что на минувшей неделе в регионе было зарегистрировано 76 пожаров. Спасателям пришлось эвакуировать 97 нижегородцев.
Напомним, сегодня произошел пожар в ЦРБ Павлова. Работники чрезвычайного ведомства спасли пять человек и эвакуировали еще семь.
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