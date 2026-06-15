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Пациентам детского стационара дзержинской больницы № 8 подарили новые игрушки

Ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости» проведена партией «Единая Россия».

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутат регионального парламента Юлия Гаревская, председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева и директор Центра адаптивных видов спорта «Парус» Андрей Куваев приняли участие в акции «Коробка храбрости» (0+). Об этом спикер Заксобрания Евгений Люлин сообщил в своем макс-канале.

В рамках ежегодного благотворительного мероприятия «Единой России» юным пациентам стационара больницы № 8 Дзержинска вручили комплекты новых игрушек и детскую литературу.

«В педиатрическом отделении лечатся 26 пациентов. Самым маленьким 4 годика. Всем подарил книжки и раскраски, чтобы могли отвлечься от лечения. Взял с ребят слово, что не будут плакать и расстраиваться из-за уколов и капельниц. Обещали сдержать!» — отметил Люлин.

По словам спикера регионального парламента, он сотрудничает с больницей № 8 на протяжении многих лет. Благодаря участию футбольного клуба «Пари НН» здесь была открыта тематическая комната отдыха, а дзержинский «Химик» помог оформить столовую в футбольном стиле.

«Сделать детей здоровыми — долг взрослых. Спасибо врачам, которые заботятся о малышах! И всем людям с добрым сердцем, кто в июне принесет в больницы свои “Коробки храбрости”!» — резюмировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что более 160 продуктовых наборов передали подопечным Нижегородского центра пробации и социальной реабилитации.

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