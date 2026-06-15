Почему оставлять телефон заряжаться на всю ночь опасно?

Очень важно: исключите контакт с водой во время зарядки. Пока вы в ванной, не берите в руки телефон, стоящий на зарядке, — это может кончиться трагедией. Ещё одна ошибка — заряжать гаджет где попало: на диване, подушке и т. д. Никаких мягких поверхностей! Заряжайте устройство только на столе и следите, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.