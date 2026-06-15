Почему оставлять телефон заряжаться на всю ночь опасно?

Эксперт Андрей Матвеев предупредил об угрозе замыкания.
Эксперт по безопасности в быту Андрей Матвеев рассказал, в каких случаях подзарядка для телефона представляет опасность.
"Очень важно пользоваться зарядкой от надёжного производителя, — объясняет эксперт. — Да, обойдётся дороже, но зато вы избежите риска её воспламенения. Недорогие зарядки воспламеняются чаще всего.
Также важно обращать внимание на температуру телефона или ноутбука — если горячий, дайте остыть, не заряжайте.
При этом вы можете продолжать пользоваться устройством и во время зарядки. Исключение составляют игры и видео — их лучше отложить на потом, так как во время просмотра аккумулятор нагреется.
Плохая привычка ставить телефон на зарядку и забывать о нём — это тоже увеличивает риск воспламенения. И, конечно, повреждённая розетка или зарядка с изношенным проводом — прямой путь к короткому замыканию.
Очень важно: исключите контакт с водой во время зарядки. Пока вы в ванной, не берите в руки телефон, стоящий на зарядке, — это может кончиться трагедией. Ещё одна ошибка — заряжать гаджет где попало: на диване, подушке и т. д. Никаких мягких поверхностей! Заряжайте устройство только на столе и следите, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
Правило не заряжать телефон на 100% — верное, это помогает продлить срок службы батареи. 80% зарядки вполне достаточно, лучше заряжайте почаще, чем один раз на все 100%".