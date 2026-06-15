Бочаров поставил задачи по завершению сева и старту уборки в Волгоградской области

В Волгоградской области яровой сев провели на площади более 1,7 млн гектаров — это 95% от запланированного объема, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Досеять осталось чуть больше 100 тысяч гектаров, в основном технических культур. Общая посевная площадь в регионе в этом году составит 3,3−3,4 млн гектаров.