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Бобры спасли лондонское метро от затопления

В лондонском районе Илинг бобры решили проблему затопления станции метро, существовавшую с 1970-х годов.

Источник: СС0/miloszelezny

В парке Парадайз-Филдс в лондонском районе Илинг удалось решить проблему затопления станции метро, существовавшую с 1970-х годов, благодаря выпуску бобров, сообщает The Independent.

В 2023 году на территории парка были выпущены пять бобров. Животные возвели сеть, состоящую как минимум из пяти плотин.

Эти сооружения замедлили поток воды вниз по течению, в результате чего парк стал выполнять функцию естественной губки, способной поглощать значительные объемы влаги.

В настоящее время в парке обитает не менее восьми бобров. Специалист Шениз Мустафа не исключает, что их численность может быть больше.

«Поддерживая реинтродукцию бобров в районе Парадайз-Филдс, мы реализовали естественное решение, которое замедляет течение воды, снижает риск наводнений для местных сообществ и одновременно улучшает биоразнообразие», — заявил член кабинета министров совета Илинга Доминик Моффитт.

Кроме того, благодаря вырубке деревьев бобрами на ручей стал попадать солнечный свет. Замедление течения способствовало улучшению качества воды, что привело к возвращению в водоем рыбы. В нем сформировались более сложные пищевые сети, поддерживающие жизнедеятельность насекомых, птиц, летучих мышей и амфибий.