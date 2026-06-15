Бобры спасли лондонское метро от затопления

В парке Парадайз-Филдс в лондонском районе Илинг удалось решить проблему затопления станции метро, существовавшую с 1970-х годов, благодаря выпуску бобров, сообщает The Independent.
В 2023 году на территории парка были выпущены пять бобров. Животные возвели сеть, состоящую как минимум из пяти плотин.
В настоящее время в парке обитает не менее восьми бобров. Специалист Шениз Мустафа не исключает, что их численность может быть больше.
«Поддерживая реинтродукцию бобров в районе Парадайз-Филдс, мы реализовали естественное решение, которое замедляет течение воды, снижает риск наводнений для местных сообществ и одновременно улучшает биоразнообразие», — заявил член кабинета министров совета Илинга Доминик Моффитт.
Кроме того, благодаря вырубке деревьев бобрами на ручей стал попадать солнечный свет. Замедление течения способствовало улучшению качества воды, что привело к возвращению в водоем рыбы. В нем сформировались более сложные пищевые сети, поддерживающие жизнедеятельность насекомых, птиц, летучих мышей и амфибий.