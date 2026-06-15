В Роспотребнадзоре назвали признаки хорошего кваса

Специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хороший квас.
Отмечается, что вкус этого напитка зависит от технологии, ингредиентов и их пропорции. В квас иногда добавляют пахучие травы, мёд и пчелиные соты. Есть рецепты приготовления из овощей (свеклы или репы), также встречаются экзотические сочетания: яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный.
При промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Поэтому при выборе рекомендуется ориентироваться на следующие признаки:
в составе: только вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи, нет искусственных добавок;
пенится — значит, достаточно углекислоты; тёмная тара — она защищает от света.
Также специалисты напомнили о пользе кваса: он имеет невысокую энергетическую ценность (в 100 г содержится всего 27 калорий), освежает, улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает расщеплять жиры, а также укреплять волосы и ногти благодаря содержанию витаминов В1, Е, А.
Но есть и противопоказания: квас не рекомендуется пить при циррозе печени, гастрите и гипертонии.
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