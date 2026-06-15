В Роспотребнадзоре назвали признаки хорошего кваса

Отмечается, что вкус этого напитка зависит от технологии, ингредиентов и их пропорции. В квас иногда добавляют пахучие травы, мёд и пчелиные соты. Есть рецепты приготовления из овощей (свеклы или репы), также встречаются экзотические сочетания: яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный.