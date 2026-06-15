Триколор у экскаватора, «Каравай единства» и зарядка от волонтеров: горняки Красноярского края отметили День России

«День России в шахтерских городах Красноярского края вновь подтвердил: сила страны — в людях. В тех, кто трудится, созидает, бережно хранит традиции, воспитывает детей и каждый день вносит вклад в развитие своей малой родины. Именно эти ценности объединяют коллективы предприятий СУЭК-Красноярск и помогают сохранять преемственность поколений, уважение к истории и уверенность в будущем», — уверены в компании.