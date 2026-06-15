Триколор у экскаватора, «Каравай единства» и зарядка от волонтеров: горняки Красноярского края отметили День России

На предприятиях СУЭК-Красноярск традиционно отметили День России. В праздновании приняли участие сотрудники компании, ветераны, школьники и жители шахтерских городов.
Праздничный марафон стартовал еще накануне. Во всех подразделениях компании прошли акции «Триколор единства» и «Окна России». Горняки, железнодорожники и заводчане получали ленточки в цветах российского флага и с гордостью прикрепляли их к рабочей форме.
«Наше государство многонациональное, такой же и наш коллектив. У нас трудятся представители разных народов, и все они — достойные профессионалы. Россия — наша общая Родина, и мы единое целое», — отметил машинист железнодорожно-строительных машин горного путевого участка Бородинского разреза Андрей Маташов.
Ярко День России отметили в Бородино. Горняки вместе с участниками Профкоманды. ФМ присоединились к всероссийской акции «Окна России», украсив административные здания тематическими плакатами. А затем взрослые и дети развернули 12-метровый государственный флаг у главного символа города — экскаватора ЭКГ-4, который уже более 40 лет приветствует всех на въезде в город угольщиков. Продолжением акции стал танцевальный флешмоб, объединивший представителей разных поколений.
В Назарово День России начался с движения. В эко-парке «Березовая роща» сотрудники предприятий, участники Профкоманды. ФМ и «серебряные» волонтеры вышли на совместную зарядку.
«Спорт объединяет поколения, укрепляет командный дух, — отмечает ведущий специалист по персоналу и административным вопросам Назаровского разреза Наталья Зима. — Зарядились энергией и позитивом на несколько дней вперед!».
На Берёзовском разрезе главным акцентом праздника стало культурное многообразие нашей страны. Сотрудники организовали фотосессию в национальных костюмах народов России и акцию «Каравай единства», познакомив участников с традиционной выпечкой разных регионов. Вместе с Профкомандами. ФМ под гимн России они торжественно подняли государственный флаг, а юные участники праздника смогли проявить свои таланты в конкурсе рисунков на асфальте.
Завершением праздничного марафона стали городские мероприятия 12 июня. Молодые сотрудники предприятий организовали интерактивные площадки для детей с творческими конкурсами, эстафетами и играми.
«День России в шахтерских городах Красноярского края вновь подтвердил: сила страны — в людях. В тех, кто трудится, созидает, бережно хранит традиции, воспитывает детей и каждый день вносит вклад в развитие своей малой родины. Именно эти ценности объединяют коллективы предприятий СУЭК-Красноярск и помогают сохранять преемственность поколений, уважение к истории и уверенность в будущем», — уверены в компании.