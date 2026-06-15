Новый год по мусульманскому календарю Хиджры: особенности праздника, традиции и обычаи

Когда наступает ночь, ограничения на еду и питье снимаются, однако мусульманам рекомендуется избегать излишеств и чревоугодия. Ас-саум — это не только воздержание от пищи и напитков, но и время для духовного роста, укрепления веры и самоконтроля. Пост помогает воспитывать терпение, смирение и сострадание к нуждающимся. Мусульмане укрепляют веру и связь с общиной через совместные молитвы и ифтар — вечерний коллективный прием пищи после захода солнца. Возможность соблюдения поста считается честью для приверженцев ислама и важной составляющей духовной жизни.