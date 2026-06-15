Ракету «Фламинго» сбили над Орловской областью

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Северном районе Орла в ночь на 14 июня пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей. Андрей Клычков поручил завершить восстановление дома и подчеркнул, что всем пострадавшим выплатят компенсации. В результате этой атаки погиб один человек, а еще восьми потребовалась медицинская и психологическая помощь.