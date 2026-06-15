Ракету «Фламинго» сбили над Орловской областью

В ночь на 15 июня над Орловской областью была уничтожена ракета «Фламинго». Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства рассказал глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, ракета была ликвидирована самолетом.
«Сегодня ночью сбили ракету “Фламинго”. Большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам», — сказал господин Клычков.
Кроме того, по информации губернатора, этой ночью над регионом уничтожили два беспилотника. Пострадавших нет.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Северном районе Орла в ночь на 14 июня пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей. Андрей Клычков поручил завершить восстановление дома и подчеркнул, что всем пострадавшим выплатят компенсации. В результате этой атаки погиб один человек, а еще восьми потребовалась медицинская и психологическая помощь.