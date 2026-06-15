Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракету «Фламинго» сбили над Орловской областью

В ночь на 15 июня над Орловской областью была уничтожена ракета «Фламинго». Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства рассказал глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, ракета была ликвидирована самолетом.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 15 июня над Орловской областью была уничтожена ракета «Фламинго». Об этом в ходе оперативного совещания регионального правительства рассказал глава региона Андрей Клычков. По словам губернатора, ракета была ликвидирована самолетом.

«Сегодня ночью сбили ракету “Фламинго”. Большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам», — сказал господин Клычков.

Кроме того, по информации губернатора, этой ночью над регионом уничтожили два беспилотника. Пострадавших нет.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в результате удара украинского БПЛА по многоэтажному жилому дому в Северном районе Орла в ночь на 14 июня пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей. Андрей Клычков поручил завершить восстановление дома и подчеркнул, что всем пострадавшим выплатят компенсации. В результате этой атаки погиб один человек, а еще восьми потребовалась медицинская и психологическая помощь.

Узнать больше по теме
Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
Читать дальше