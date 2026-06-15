В Свердловской области создали комплекс беспроводной зарядки для дронов

Комплекс беспроводной автоматической зарядки дронов разработала компания «Лаборатория будущего» в Свердловской области. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте информационной политики региона.
В состав комплекса вошли беспроводная зарядная станция для беспилотных летательных аппаратов, грузовой беспилотник на платформе «Муравей» и модуль «Дронопорт» для автономного взлета, посадки и обслуживания аппаратов. Комплекс обеспечивает беспроводную передачу энергии мощностью до 2500 Вт при коэффициенте полезного действия 92%. Ключевым элементом комплекса стал модуль «Дронопорт», который предназначен для автоматизированного приема, подзарядки и отправки дронов без участия оператора.
«Новая разработка компании “Лаборатория будущего” открывает возможности для формирования инфраструктуры беспилотных сервисов в гражданском секторе экономики. У нас работают предприятия-разработчики и производители БПЛА, создаются системы управления, действует центр подготовки пилотов, развивается сеть операторов беспилотных перевозок. Отрасль достаточно новая, но уральские компании активно включены в работу», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.