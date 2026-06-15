В Красноярске откроется выставка к 140-летию оперного певца Петра Словцова

Экспозиция познакомит посетителей с жизнью и творческим наследием артиста, внесшего значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства. В фондах музея хранится более 300 личных вещей Петра Ивановича, многие из которых будут представлены на выставке. Среди экспонатов — сценические костюмы, нотные издания, граммофонные пластинки, афиши и другие памятные предметы, связанные с его творческой деятельностью.