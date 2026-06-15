В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 17 июня

— В Петродворцовом районе с 17 по 19 июня в ночное время и с 21 по 23 июня в ночное время в связи с ремонтом инженерных сетей будет закрыто движение по улице Красного Флота в Ломоносове — от Александровской улицы до Богумиловской улицы, — рассказала пресс-служба ГАТИ.