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Страна должна знать мирных героев Донбасса в лицо

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более чем в 20-ти городах России, на цифровых билбордах MAER, появились истории наших героических горловчан. Их всех объединяет помощь по призванию и невероятная сила духа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более чем в 20-ти городах России, на цифровых билбордах MAER, появились истории наших героических горловчан. Их всех объединяет помощь по призванию и невероятная сила духа.

Например, Александра Сытюк, доставила более 22 000 литров воды маломобильным гражданам. Даниил Карабаев, доставил более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР и нуждающихся. Нелля Якуненко, спасено 13 760 жизней под её руководством. Благодаря победе в Международной премии #МЫВМЕСТЕ ежедневный подвиг людей Донбасса сегодня является примером для волонтёров всей страны. Это абсолютно заслуженно.

Об этом сообщил ТГ-канал «Молодёжь ДНР».

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