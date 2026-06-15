Страна должна знать мирных героев Донбасса в лицо

Например, Александра Сытюк, доставила более 22 000 литров воды маломобильным гражданам. Даниил Карабаев, доставил более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей ПВР и нуждающихся. Нелля Якуненко, спасено 13 760 жизней под её руководством. Благодаря победе в Международной премии #МЫВМЕСТЕ ежедневный подвиг людей Донбасса сегодня является примером для волонтёров всей страны. Это абсолютно заслуженно.