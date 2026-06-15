В Сахалинской области представили компактный водородный аккумулятор

Один гидростик способен вместить до 10 литров водорода при максимальном давлении до 20 атмосфер. Ключевым преимуществом системы является безопасность: водород находится не в газообразном, а в связанном состоянии, что исключает риски, связанные с хранением газа под высоким давлением. Гидростик может заряжаться как от традиционной электрической сети, так и от возобновляемых источников энергии — солнечных панелей или ветрогенераторов.