В Сахалинской области представили компактный водородный аккумулятор

Инновационный компактный водородный аккумулятор (гидростик) презентовали в Сахалинской области. Такая разработка отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве цифрового и технологического развития региона.
Один гидростик способен вместить до 10 литров водорода при максимальном давлении до 20 атмосфер. Ключевым преимуществом системы является безопасность: водород находится не в газообразном, а в связанном состоянии, что исключает риски, связанные с хранением газа под высоким давлением. Гидростик может заряжаться как от традиционной электрической сети, так и от возобновляемых источников энергии — солнечных панелей или ветрогенераторов.
«Это прорывная технология для обеспечения автономности оборудования. В отличие от литиевых аналогов, гидростик не имеет эффекта саморазряда и может храниться неограниченное время без потери емкости. Это делает его идеальным решением для питания удаленных датчиков, электронных плат и другого критически важного оборудования», — отметили в Министерстве цифрового и технологического развития Сахалинской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.