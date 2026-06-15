Дефицит бюджета Новочеркасска увеличился на 12,8%

В 2026 году дефицит бюджета Новочеркасска достиг 224,8 млн руб., что на 12,8% больше, чем годом ранее, когда городской казне не хватало 196 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.