В Воронежской области активно строят модульные ФАПы и поликлиники

В Воронежской области в 2025 году были открыты 16 врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Также возведена модульная поликлиника Поворинской районной больницы в селе Пески. Об этом «АиФ-Воронеж» сообщили в региональном минздраве.