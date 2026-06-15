В Воронежской области активно строят модульные ФАПы и поликлиники

В Воронежской области в 2025 году были открыты 16 врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Также возведена модульная поликлиника Поворинской районной больницы в селе Пески. Об этом «АиФ-Воронеж» сообщили в региональном минздраве.
Кроме того, с использованием модульных конструкций в 2025 году организованы четыре новые женские консультации, в том числе две в Ольховатской и Калачеевской районных больницах.
«В текущем году планируется завершить строительство стационара Бутурлиновской районной больницы и поликлиники Панинской районной больницы, а также создать новые женские консультации с использованием быстровозводимых конструкций в Грибановской, Семилукской, Поворинской, Павловской, Терновской, Бобровской районных больницах», — сообщили в минздраве.