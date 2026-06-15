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В Воронежской области активно строят модульные ФАПы и поликлиники

Эти объекты относятся к быстровозводимым.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области в 2025 году были открыты 16 врачебных амбулаторий и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. Также возведена модульная поликлиника Поворинской районной больницы в селе Пески. Об этом «АиФ-Воронеж» сообщили в региональном минздраве.

Кроме того, с использованием модульных конструкций в 2025 году организованы четыре новые женские консультации, в том числе две в Ольховатской и Калачеевской районных больницах.

«В текущем году планируется завершить строительство стационара Бутурлиновской районной больницы и поликлиники Панинской районной больницы, а также создать новые женские консультации с использованием быстровозводимых конструкций в Грибановской, Семилукской, Поворинской, Павловской, Терновской, Бобровской районных больницах», — сообщили в минздраве.