Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух пермяков, пытавшихся передать наркотики в колонию, приговорили к лишению свободы

Пермский районный суд признал двух жителей Перми виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к реальному лишению свободы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

Пермский районный суд признал двух жителей Перми виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к реальному лишению свободы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как установило следствие, молодые люди мужчины по просьбе своих знакомых, отбывающих наказание, приобрели 3,4 г марихуаны и попытались передать ее с продуктами питания на территорию колонии. Наркотик был обнаружен сотрудниками отдела безопасности учреждения при досмотре посылки.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил каждому из виновных наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.