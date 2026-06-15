На Дону выросла доля компаний с оборотом до 800 млн рублей

Эксперты отмечают, что увеличение доли компаний с выручкой до 800 млн руб. может свидетельствовать о постепенном расширении бизнеса, который выходит за рамки микропредприятий, но еще не достиг масштабов крупных региональных игроков. Именно такие предприятия нередко становятся основой для дальнейшего роста занятости и инвестиционной активности.